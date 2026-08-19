Kylian Mbappé inicia su tercera temporada en el Real Madrid con una situación particular: sus estadísticas individuales lo ubican entre los delanteros de mayor producción que pasaron recientemente por el club, mientras que buena parte de la discusión alrededor de su rendimiento continúa vinculada a los títulos que todavía busca conquistar con el conjunto español.

Según los datos publicados por GOAL, el delantero francés alcanzó los 86 goles en 103 partidos durante sus primeras dos temporadas en Madrid, la misma cantidad de tantos que Cristiano Ronaldo acumuló durante sus dos primeras campañas después de llegar al Santiago Bernabéu en 2009. La comparación corresponde al total de goles y no significa que ambos hayan necesitado la misma cantidad de encuentros para conseguirlos.

El rendimiento de Mbappé tuvo números relevantes desde su llegada. En la temporada 2024/25 conquistó la Bota de Oro después de convertir 31 tantos en LaLiga y posteriormente el Real Madrid contabilizó 44 goles del francés en 58 encuentros correspondientes a su primer ciclo con el equipo. Además, participó de las conquistas de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Durante el último curso mantuvo su producción ofensiva. Mbappé terminó como máximo goleador de la Champions League 2025/26, con 15 tantos en 11 partidos. Sin embargo, el Real Madrid quedó nuevamente sin el principal título europeo, que terminó en manos del Paris Saint-Germain por segunda temporada consecutiva.

En este marco apareció la mirada de Steve McManaman. El exjugador del conjunto español sostuvo que algunas de las críticas hacia Mbappé resultan difíciles de explicar exclusivamente desde su producción individual. Al mismo tiempo, consideró que el problema está relacionado con la exigencia institucional que rodea al Madrid y con la falta de resultados colectivos de mayor peso durante los últimos tiempos.

McManaman también puso el foco sobre la sociedad entre Mbappé y Vinicius Junior. A su entender, ambos pueden dominar individualmente cuando uno de ellos no está en cancha, pero el equipo todavía debe encontrar un funcionamiento que permita convertir ese potencial ofensivo en campeonatos. Se trata de una opinión del exfutbolista y no de una conclusión surgida desde el cuerpo técnico madridista.

Por otro lado, el propio Mbappé reconoció recientemente que la prioridad de esta nueva temporada pasa por ganar títulos. El francés respaldó la llegada de José Mourinho y destacó la experiencia del entrenador portugués para conducir equipos sometidos a máxima presión competitiva.

Mourinho, además, defendió públicamente tanto a Mbappé como a Jude Bellingham y planteó que las responsabilidades deben analizarse colectivamente. El entrenador comienza así una nueva etapa con un objetivo definido: transformar el rendimiento de sus principales figuras en resultados para un Real Madrid que volverá a estar bajo máxima exigencia.

El próximo examen oficial será el inicio de LaLiga frente al Espanyol. A partir de allí, la discusión dejará de estar centrada exclusivamente en las estadísticas individuales y volverá a medirse con el parámetro que históricamente domina al club español: los títulos