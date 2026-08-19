River Plate afrontará este miércoles 19 de agosto uno de sus principales compromisos del semestre cuando visite a Independiente Santa Fe de Colombia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21:30 de Argentina en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Eduardo Coudet deberá modificar principalmente la última línea debido a las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. En el caso del lateral derecho, diferentes medios coinciden en que presenta un inconveniente en el aductor izquierdo, aunque existen diferencias sobre el diagnóstico preciso: algunas coberturas hablan de una distensión y otras de una sobrecarga. Por ese motivo, hasta que exista una comunicación médica oficial, corresponde considerar la descripción exacta como versión no confirmada.

Acuña, por su parte, continúa con su recuperación y tampoco integra las alternativas para jugar en Colombia. Según indicaron los medios que cubren diariamente al plantel, ambos podrían apuntar al encuentro del próximo domingo frente a Vélez por el Torneo Clausura.

En este marco, Coudet analiza utilizar futbolistas fuera de sus posiciones habituales. Lucas Martínez Quarta aparece con posibilidades de desempeñarse como lateral derecho, mientras que Facundo González ocuparía el sector izquierdo. Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero completarían la defensa. También fue convocado el juvenil Yutiel Susano, alternativa natural para desempeñarse por el costado derecho.

En el mediocampo, Thiago Almada se perfila para continuar desde el inicio después de haber jugado ante Argentinos Juniors. Aníbal Moreno, Tobías Andrada y Ángel Correa también aparecen dentro de la formación probable.

Además, Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré integrarían el ataque. Lucas Beltrán quedó fuera de esta instancia de la competencia debido a que no fue inscripto entre las modificaciones realizadas por River en la lista correspondiente a la Copa.

La probable formación, todavía no confirmada oficialmente, sería con Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.

Por otro lado, Independiente Santa Fe llega con cuatro victorias consecutivas en competencias de CONMEBOL y tiene entre sus principales referencias ofensivas a Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos. River permanece invicto frente al conjunto colombiano en ocho cruces internacionales, con cuatro triunfos y cuatro empates.

La llave se completará el próximo miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires.