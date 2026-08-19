Claudio “Chiqui” Tapia volvió a pronunciarse sobre las versiones que circularon después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó este miércoles una extensa carta en sus redes sociales, en la que respaldó a los jugadores y cuestionó a quienes insinuaron que el equipo no había competido plenamente por el título.

La publicación se conoció exactamente un mes después de la definición disputada el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. España ganó 1-0 en tiempo suplementario, con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos, y consiguió su segundo campeonato mundial.

Después de aquel encuentro comenzaron a circular en redes sociales y algunos espacios de comunicación distintas hipótesis sobre el rendimiento argentino. Entre ellas apareció la versión no confirmada de que la Selección había “entregado” el partido o había recibido algún tipo de presión externa. Hasta el momento no se conocen pruebas verificables que respalden esas acusaciones.

En este marco, Tapia calificó lo ocurrido como una “campaña miserable” y sostuvo que durante varias semanas se buscó instalar sospechas sobre los integrantes del seleccionado. El dirigente reclamó especialmente que quienes realizaron esas afirmaciones reconozcan públicamente un eventual error, aunque en su mensaje no mencionó nombres propios.

Uno de los conceptos centrales de la carta estuvo dirigido a la acusación contra los futbolistas. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve”, expresó el presidente de la AFA, quien también sostuvo que fueron señalados sin que se presentaran elementos que permitieran demostrar las acusaciones.

Además, Tapia defendió al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a los colaboradores que participaron del Mundial. Su planteo fue que el equipo hizo todo lo posible por ganar la final y que quienes sostuvieron lo contrario deberían explicar en qué fundamentaron sus afirmaciones.

Las teorías habían alcanzado tal repercusión que Facundo Medina contó semanas atrás que hasta su madre le preguntó por lo ocurrido. El defensor rechazó esas interpretaciones y relató que debió explicarle que no existía detrás del partido la situación que algunos contenidos difundidos en redes sugerían.

Por otro lado, el propio Tapia había reconocido pocos días después de la final que España había sido superior y había ganado legítimamente el encuentro. Su nuevo mensaje no cuestiona el resultado deportivo, sino que pone el foco en las acusaciones realizadas posteriormente contra el plantel argentino.

La discusión ahora se traslada al terreno público y mediático. Tapia exige retractaciones, mientras que todavía resta determinar si alguno de los comunicadores alcanzados indirectamente por su mensaje responderá a las críticas del presidente de la AFA.