La Selección Argentina femenina de básquet consiguió una victoria necesaria en el Preclasificatorio Olímpico de Guadalajara al derrotar por 64-61 a Sudán del Sur, resultado que le permitió recuperarse de la caída sufrida en el debut y mantener abiertas sus posibilidades de avanzar a las semifinales.

El encuentro, disputado en la Arena Astros, se resolvió en la última posesión. Con el marcador igualado 61-61, Argentina consiguió mover la pelota hasta encontrar a Florencia Chagas, quien convirtió desde tres puntos y estableció el resultado definitivo. FIBA registró parciales de 17-15, 20-9, 10-21 y 17-16 para el conjunto dirigido por Gregorio Martínez.

Julieta Mungo fue la principal anotadora argentina con 19 puntos, mientras que Melisa Gretter completó una producción de 12 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Chagas también terminó con 12 unidades.

Argentina comenzó con mayor regularidad que en su estreno ante Nueva Zelanda y encontró su mejor tramo durante el segundo cuarto. Después de un primer período equilibrado, se impuso 20-9 en los segundos diez minutos y llegó al descanso con ventaja de 37-24. La defensa argentina provocó pérdidas y permitió ampliar la diferencia hasta 15 puntos durante ese segmento.

Por otro lado, Sudán del Sur modificó el desarrollo durante el tercer cuarto. El seleccionado africano ganó ese parcial 21-10 y redujo la diferencia hasta ingresar al período final apenas dos puntos por debajo, 47-45.

El partido volvió a quedar abierto en los últimos minutos. Mungo puso a Argentina 61-58, pero Moira Joiner convirtió un triple cuando restaban siete segundos y estableció el 61-61. En la última acción, Gretter inició la penetración, Argentina consiguió sacar la pelota nuevamente hacia el perímetro y Chagas tomó el lanzamiento que definió el juego.

El equipo argentino afronta el torneo sin Agostina Burani, una ausencia que redujo las alternativas disponibles en el juego interior. Ante Sudán del Sur, el cuerpo técnico distribuyó minutos entre diferentes opciones para sostener la rotación.

En este marco, el resultado tomó mayor importancia después de que Brasil derrotara 56-53 a Nueva Zelanda. Tras dos jornadas, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda y Sudán del Sur tienen una victoria y una derrota, por lo que la definición quedó abierta para la última fecha.

Argentina enfrentará este jueves 20 de agosto a Brasil. Los dos primeros del Grupo A avanzarán a las semifinales, instancia programada para el sábado 22. El torneo de Guadalajara entrega un único lugar para los Clasificatorios Olímpicos Femeninos FIBA de 2028.