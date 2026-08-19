José Mourinho dio su versión sobre una de las operaciones que marcó el mercado de pases español. El entrenador de Real Madrid confirmó que mantuvo conversaciones con Rodri Hernández y aseguró que las dudas que percibió en el mediocampista terminaron modificando su propia posición sobre una eventual llegada al club blanco.

Según explicó durante una entrevista con El Chiringuito, Real Madrid había trasladado una propuesta al futbolista mientras analizaba la posibilidad de incorporarlo desde Manchester City. Mourinho sostuvo que habló personalmente con Rodri en más de una oportunidad y planteó que, para jugar en el conjunto madrileño, esperaba una decisión inmediata por parte del jugador.

La explicación corresponde a la versión del entrenador portugués. Real Madrid no difundió públicamente las condiciones de aquella negociación y distintos medios ofrecieron reconstrucciones diferentes respecto de cuánto había avanzado la operación. AS informó que nunca existió un acuerdo con el futbolista ni una negociación formal con Manchester City, mientras que EFE había recogido previamente versiones que hablaban de un entendimiento con Rodri y diferencias económicas entre los clubes. Esos detalles permanecen como versión no confirmada oficialmente.

Finalmente, Barcelona avanzó por el mediocampista y el 18 de agosto confirmó su contratación desde Manchester City. Rodri, de 30 años, firmó un vínculo hasta junio de 2030 después de una etapa de siete temporadas en el fútbol inglés. Reuters informó que el traspaso se habría concretado por unas 65,4 millones de libras, cifra que el medio presentó como monto reportado y no como valor oficial anunciado por los clubes.

En este marco, Mourinho afirmó que no considera imprescindible buscar un reemplazante en el mercado. El portugués señaló que está conforme con las alternativas que tiene dentro del plantel y sostuvo que, para él, la etapa de incorporaciones puede considerarse cerrada, aunque aclaró que el mercado continúa formalmente abierto.

Además, el entrenador dedicó parte de la entrevista a Kylian Mbappé. Destacó su nivel futbolístico, su compromiso durante los primeros entrenamientos y el hecho de que se incorporara antes de la fecha prevista. También evitó responsabilizar exclusivamente al francés por la temporada anterior y consideró que los problemas del equipo tuvieron múltiples causas.

Por otro lado, Mourinho explicó que encontró un vestuario predispuesto al trabajo y detalló algunas pautas implementadas en esta nueva etapa, entre ellas la llegada anticipada a los entrenamientos, el desayuno supervisado por nutricionistas y las tareas preventivas de gimnasio.

Con Rodri ya incorporado al Barcelona, el episodio quedó convertido en uno de los primeros capítulos fuertes de la nueva etapa de Mourinho en Madrid. Las próximas semanas mostrarán si el club mantiene la actual plantilla o aprovecha los últimos días del mercado para realizar otra incorporación.