Paul Pogba dejó de ser jugador del AS Mónaco. El club francés anunció este miércoles 19 de agosto la finalización anticipada y de común acuerdo del contrato del mediocampista de 33 años, quien había llegado a la institución en junio de 2025 con un vínculo previsto hasta mediados de 2027.

La decisión cierra una etapa en la que el campeón mundial con Francia en Rusia 2018 no consiguió la continuidad deportiva esperada. Pogba disputó apenas seis partidos oficiales con la camiseta del conjunto del Principado, fue titular en una oportunidad y acumuló 115 minutos entre todas las competencias. Los recurrentes problemas físicos condicionaron buena parte de su experiencia en el fútbol francés.

En su comunicado oficial, Mónaco evitó atribuir la salida exclusivamente a las lesiones. La institución explicó que, tras evaluar que los objetivos planteados al comienzo de la relación habían sido alcanzados parcialmente, ambas partes decidieron finalizar el contrato antes del primer encuentro oficial de la nueva temporada. Además, el club destacó el profesionalismo y la predisposición que Pogba mantuvo durante su estadía.

Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



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Thiago Scuro, director general de la entidad, reconoció que el desenlace no fue el esperado cuando el futbolista fue contratado, aunque valoró su influencia dentro del vestuario y especialmente su relación con los jugadores más jóvenes. Pogba, por su parte, agradeció al presidente, los dirigentes, sus compañeros, empleados y simpatizantes del club, y admitió que no pudo disputar la cantidad de partidos que esperaba.

La llegada del francés a Mónaco había significado su regreso al fútbol profesional después de un prolongado período de inactividad. En 2023 dio positivo por DHEA en un control realizado cuando pertenecía a Juventus. Inicialmente recibió una sanción de cuatro años, pero después de una apelación la suspensión fue reducida a 18 meses.

Su incorporación a Mónaco, concretada el 28 de junio de 2025, buscaba permitirle recuperar continuidad después de aquel período. Sin embargo, las diferentes lesiones fueron demorando su puesta a punto y limitaron considerablemente su participación. Actualmente se recupera de un problema muscular en el muslo, luego de haber atravesado también inconvenientes en una rodilla durante su preparación.

Ahora Pogba queda con el pase en su poder y deberá definir cómo continuará su carrera. Medios europeos mencionaron a la MLS, Arabia Saudita e incluso equipos franceses como alternativas, aunque hasta este miércoles no existe ninguna negociación ni destino oficialmente confirmado.