El empate 1-1 entre Vélez y Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo Clausura terminó con un incidente entre los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari en el acceso a los vestuarios del estadio José Amalfitani. Integrantes de ambos equipos intervinieron para separar a los protagonistas.

El episodio ocurrió inmediatamente después del pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez. Las imágenes difundidas por la televisión muestran corridas hacia el túnel y un tumulto en el sector donde se encontraban los dos técnicos, aunque no permiten reconstruir de manera completa toda la secuencia.

Distintos medios señalaron que Barros Schelotto habría interceptado a Vaccari y lo habría tomado del cuello, mientras que el entrenador de Defensa habría respondido con un golpe. Esa mecánica puntual debe considerarse una versión no confirmada, ya que las coberturas disponibles difieren en el grado de certeza con el que reconstruyen el comienzo del enfrentamiento.

La tensión había comenzado antes. Durante el segundo tiempo, Vaccari mantuvo un intercambio verbal con el banco de suplentes de Vélez y reclamó haber recibido una expresión que consideró irrespetuosa. TyC Sports identificó a Federico Insua como destinatario del reclamo, mientras que ESPN y LA NACION hicieron referencia de manera más general al cuerpo técnico local y a los Mellizos Barros Schelotto.

En lo deportivo, Vélez había abierto rápidamente el marcador mediante Manuel Lanzini. Defensa y Justicia logró el empate en el segundo tiempo por intermedio de Leandro Fernández, resultado que dejó al Fortín con 11 puntos en el Grupo A.

Después del encuentro, Vaccari evitó profundizar sobre lo sucedido y sostuvo que no había ocurrido nada importante. Barros Schelotto adoptó una posición similar, aunque reconoció que existieron discusiones y empujones y afirmó que eran situaciones que no debían ocurrir.

Por otro lado, Manuel Lanzini explicó que no sabía exactamente qué había sucedido, mientras que Thiago Silvero confirmó que intervino con la intención de separar y evitar que la situación continuara.

En este marco, el episodio podría trasladarse ahora al plano disciplinario. Hasta la información disponible este martes 18 de agosto, no hay una sanción confirmada contra ninguno de los entrenadores. Una eventual actuación dependerá, entre otros elementos, del informe arbitral y de una posible intervención del Tribunal de Disciplina de la AFA.