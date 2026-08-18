La Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro finalizó en el sexto puesto del Campeonato Argentino de Seleccionados Damas Sub 14 “C”, disputado entre el 13 y el 16 de agosto en Chaco.

El seleccionado regional completó cinco presentaciones, con una victoria, tres empates y una derrota, en un certamen que reunió a ocho representativos y que terminó con Federación Río Negro como campeón.

Unión del Centro integró inicialmente la Zona A junto a Río Negro, Cuenca del Salado y Sudoeste de Buenos Aires. Su debut fue con empate 1-1 frente a Sudoeste, resultado que le permitió sumar su primer punto en la competencia. A los 16'(ST) Gol de Corner, Roque, Francisca (Asociación Sudoeste de Buenos Aires ) y el empate fue alos 47'(CT) Gol de Jugada, PAREDES, SOL (Federacion Amateur de Hockey sobre Cesped Union del Centro )

En la segunda presentación enfrentó a Río Negro y cayó 4-2. El rival terminaría posteriormente quedándose con el campeonato. La etapa clasificatoria se completó el viernes con otro encuentro equilibrado: empate 2-2 ante Cuenca del Salado, equipo que posteriormente alcanzó la final y terminó como subcampeón.

Con esos resultados, Unión del Centro ocupó el tercer puesto de la Zona A con dos unidades, cinco goles convertidos y siete recibidos. Río Negro ganó el grupo con nueve puntos y Cuenca del Salado terminó segunda con cuatro.

Al no acceder a las semifinales por el título, el conjunto dirigido por Darío Urraco pasó al cuadrangular que determinó las posiciones del quinto al octavo lugar. Allí arrastró el empate obtenido previamente frente a Sudoeste y debió medirse con San Luis y la Federación Chaqueña.

El sábado, Unión del Centro empató 1-1 frente a la Federación Sanluiseña. La definición de su participación llegó el domingo, cuando logró su primera victoria al superar 2-0 a la Federación Chaqueña.

Con cinco puntos en el cuadrangular, el representativo regional quedó segundo en esa instancia, detrás de Chaco, que reunió seis unidades. Esa ubicación determinó el sexto puesto de Unión del Centro en la clasificación general, por delante de Sudoeste de Buenos Aires y San Luis.

En materia ofensiva, Francesca Rinaldi y Martina Tontarelli fueron las máximas goleadoras del seleccionado con dos tantos cada una. También anotaron Sol Paredes, Lihuen Charras, Estrella Rosello y María Isabel Magnano.

De esta manera, Unión del Centro cerró su participación con ocho goles convertidos y ocho recibidos a lo largo de sus cinco encuentros.

La clasificación definitiva tuvo a Río Negro en el primer lugar, seguido por Cuenca del Salado. Chile terminó tercero, Asociación del Oeste de Buenos Aires cuarta, Federación Chaqueña quinta, Unión del Centro sexta, Sudoeste séptima y San Luis octava.