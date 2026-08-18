El riesgo país argentino volvió a subir este martes 18 de agosto y alcanzó los 494 puntos básicos, su nivel más alto desde el 10 de junio, en una jornada marcada por nuevas bajas en los bonos soberanos en dólares.

El indicador elaborado por JP Morgan quedó nuevamente cerca de la barrera de los 500 puntos, después de haber registrado semanas atrás un mínimo de 403 unidades, el menor nivel en más de ocho años.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos de un país y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es la percepción de riesgo que los inversores asignan a la capacidad de pago de esa economía.

Durante agosto, los bonos argentinos denominados en dólares acumulan una pérdida promedio cercana al 2,5%, mientras que el riesgo país sumó alrededor de 50 puntos.

Analistas del mercado atribuyen el movimiento a una combinación de factores internacionales y locales. Entre ellos aparecen las condiciones financieras globales, el comportamiento de las reservas, el menor ritmo de compras de dólares por parte del Banco Central y las señales que muestra la actividad económica.

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, señaló que el indicador “se aleja de los 400 puntos de hace semanas atrás para operar en la zona de 470 puntos, ante un mix de contexto externo volátil y un menor ritmo de compras del BCRA en el MULC”.

También sostuvo que, a medida que se acerque el ciclo electoral de 2027, variables relacionadas con el empleo, el salario real y el clima social podrían adquirir mayor peso en las decisiones de los inversores.

Desde GMA Capital señalaron que, aunque el dólar mayorista consiguió estabilizarse en torno a los $1.492 durante los últimos días, esa tranquilidad no se trasladó al resto de los activos argentinos.

“La calma cambiaria no llegó a replicarse en el resto de los activos locales: el equity profundizó la corrección y el riesgo país continuó escalando”, indicó la firma.

Según el análisis citado, el comportamiento de los bonos argentinos mostró recientemente una mayor debilidad que el promedio de otros mercados emergentes, lo que llevó a los especialistas a poner el foco principalmente sobre factores domésticos.

IEB también mencionó como elementos a seguir el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, las expectativas políticas rumbo a las próximas elecciones y una actividad económica con importantes diferencias entre sectores.

Para la economía regional, la evolución del riesgo país es un indicador relevante porque refleja las condiciones financieras que enfrenta Argentina y puede influir sobre el costo del crédito, las expectativas de inversión y el desenvolvimiento general de la actividad económica.