La mesa política del Gobierno nacional volverá a reunirse este martes desde las 13 con dos objetivos centrales: reordenar la estrategia legislativa y revisar distintos aspectos de la gestión después de las autocríticas surgidas por recientes tropiezos parlamentarios.

El encuentro se realizará bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunirá a los principales referentes políticos del oficialismo.

Entre los integrantes mencionados se encuentran el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Uno de los cambios previstos para estas reuniones es la participación de ministros para que expongan la situación de sus respectivas áreas. La primera convocada era la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien finalmente no podrá asistir por cuestiones de agenda. Su participación quedó prevista para el 25 de agosto.

El Congreso, en el centro de la discusión

Uno de los principales temas será el escenario parlamentario luego de la primera conversación política con el PRO y de los últimos reveses sufridos por el oficialismo en el Congreso.

Según la información difundida por Noticias Argentinas, el Gobierno considera que existen posibilidades de lograr el 26 de agosto la aprobación en Diputados del proyecto denominado Inocencia Fiscal II y del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT.

Antes de avanzar, la mesa política realizará una nueva revisión del número de votos disponibles.

El oficialismo también pretende impulsar en el Senado otras iniciativas, entre ellas el denominado “Súper RIGI” y una reforma de la Ley General de Sociedades.

Esta última propuesta busca actualizar la legislación vigente y contempla, entre otras modificaciones, el reconocimiento de sociedades administradas mediante tecnología y la utilización de inteligencia artificial para determinadas funciones operativas.

Autocrítica por proyectos que generaron rechazo

La reunión también llega después de cuestionamientos dentro del Gobierno por la forma en que fueron presentadas algunas iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Desde Casa Rosada buscaron minimizar las versiones sobre fuertes diferencias internas, aunque admitieron que durante la reunión de la semana pasada hubo una evaluación crítica sobre el recorrido político de algunos proyectos.

De acuerdo con la información conocida, funcionarios reconocieron errores de comunicación y falta de oportunidad política y social al momento de instalar determinados debates.

Para Santa Fe y el resto de las provincias, el resultado de estas negociaciones será relevante por el alcance nacional de los proyectos económicos, tributarios, societarios y de promoción de inversiones que el oficialismo pretende llevar nuevamente al Congreso.