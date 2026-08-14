Una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban-Córdoba reveló que el 65,7% de los consultados considera que la soberanía nacional y la defensa de la patria están menos presentes en las posturas y decisiones del Gobierno nacional.

El relevamiento se llevó adelante entre el 8 y el 10 de agosto sobre 1.200 personas mayores de 16 años de distintos puntos del país. Según informó la consultora, la muestra tiene un margen de error de +/- 2,83% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados muestran un contraste entre la percepción sobre estos valores dentro de la sociedad y la evaluación sobre el Gobierno.

Ante la consulta sobre la “soberanía nacional”, el 54,1% respondió que está más presente en la sociedad que antes. Un 25,8% considera que se mantiene igual, mientras que el 17,3% entiende que está menos presente y un 2,8% respondió que no sabe.

La percepción cambia según el género y la edad. Entre las mujeres, el 59,8% considera que la soberanía tiene actualmente mayor presencia, frente al 47,3% de los hombres.

Por grupos etarios, el porcentaje alcanza el 59% entre los mayores de 60 años y desciende al 48,7% entre quienes tienen entre 16 y 30 años.

Respecto de la “defensa de la patria”, el 48,3% de los encuestados afirmó que está más presente que antes, el 28,1% que se mantiene igual y el 20,1% que perdió presencia. El 3,5% no respondió o manifestó no saber.

En este punto también aparecen diferencias generacionales. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 36,6% considera que la defensa de la patria tiene mayor presencia y otro 36,6% entiende que permanece igual. Entre los mayores de 60 años, en cambio, el 52,3% sostiene que está más presente.

La mayor diferencia aparece cuando la consulta se concentra específicamente en las decisiones del Gobierno nacional. Allí, el 65,7% señala que tanto la soberanía como la defensa están menos presentes, frente a un 21% que considera que tienen mayor presencia y un 11,3% que entiende que continúan igual.

El estudio refleja así una diferencia entre la valoración social de conceptos vinculados con la soberanía y la defensa nacional y la manera en que una mayoría de los encuestados evalúa su presencia en las políticas del Gobierno.

Para los lectores del sur santafesino, los resultados permiten observar el escenario nacional de opinión pública sobre temas vinculados con el rol del Estado, la política exterior y la defensa de los intereses nacionales.