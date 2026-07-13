María Teresa premió a los ganadores del concurso fotográfico en defensa de la Escuela de Enfermería

La Comuna de María Teresa realizó la entrega de premios del concurso fotográfico provincial "El cuidado en imágenes", una propuesta que nació con el objetivo de visibilizar el reclamo por el cierre de la Escuela de Enfermería de la localidad. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Comunal y contó con la participación de autoridades, integrantes del jurado, concursantes, representantes de instituciones y vecinos.

La convocatoria reunió a fotógrafos profesionales y aficionados de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, quienes presentaron imágenes inspiradas en el cuidado de las personas y el trabajo cotidiano de enfermeros, cuidadores y trabajadores de la salud.

El primer premio fue para Daniel Anriquez, de la ciudad de Santa Fe, quien recibió un reconocimiento económico de 2.500.000 pesos y un diploma. En tanto, el segundo premio fue compartido por Belén Algarbe, Victoria Castillo y Ayelén Romero, de María Teresa, trabajadoras de la Residencia de Adultos Mayores, quienes obtuvieron un millón de pesos y un diploma por su obra.

El concurso fue impulsado como una forma de mantener vigente el reclamo por la continuidad de la Escuela de Enfermería, una institución considerada clave para la formación de profesionales de la salud en el sur santafesino. Desde la organización destacaron la amplia participación y la diversidad de miradas reflejadas en las fotografías, que pusieron en valor el compromiso y la importancia del cuidado en distintos ámbitos de la comunidad.

Las autoridades señalaron que, además de reconocer el talento artístico, la iniciativa buscó generar conciencia sobre el impacto que tiene la pérdida de oportunidades educativas en las localidades del interior, especialmente en áreas estratégicas como la salud.