María Teresa premió a los ganadores del concurso fotográfico en defensa de la Escuela de Enfermería

La Comuna entregó los premios del certamen provincial "El cuidado en imágenes", una iniciativa que reunió a fotógrafos de toda Santa Fe para visibilizar el reclamo por la continuidad de la Escuela de Enfermería y destacar el valor del cuidado en la comunidad.
 
Maria Teresa 13/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Comuna de María Teresa realizó la entrega de premios del concurso fotográfico provincial "El cuidado en imágenes", una propuesta que nació con el objetivo de visibilizar el reclamo por el cierre de la Escuela de Enfermería de la localidad. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Comunal y contó con la participación de autoridades, integrantes del jurado, concursantes, representantes de instituciones y vecinos.8a8a4fd0-ee98-4012-bf1c-74d4e71c5ca6

La convocatoria reunió a fotógrafos profesionales y aficionados de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, quienes presentaron imágenes inspiradas en el cuidado de las personas y el trabajo cotidiano de enfermeros, cuidadores y trabajadores de la salud.175ee022-3c22-4048-92d6-910460f3a74a

El primer premio fue para Daniel Anriquez, de la ciudad de Santa Fe, quien recibió un reconocimiento económico de 2.500.000 pesos y un diploma. En tanto, el segundo premio fue compartido por Belén Algarbe, Victoria Castillo y Ayelén Romero, de María Teresa, trabajadoras de la Residencia de Adultos Mayores, quienes obtuvieron un millón de pesos y un diploma por su obra.2740c50c-9f77-422e-9da1-e824a2f29e6f

El concurso fue impulsado como una forma de mantener vigente el reclamo por la continuidad de la Escuela de Enfermería, una institución considerada clave para la formación de profesionales de la salud en el sur santafesino. Desde la organización destacaron la amplia participación y la diversidad de miradas reflejadas en las fotografías, que pusieron en valor el compromiso y la importancia del cuidado en distintos ámbitos de la comunidad.9bf0b4d4-0545-4682-86d7-b090f3dd9e7a

Las autoridades señalaron que, además de reconocer el talento artístico, la iniciativa buscó generar conciencia sobre el impacto que tiene la pérdida de oportunidades educativas en las localidades del interior, especialmente en áreas estratégicas como la salud.

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