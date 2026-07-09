VILLA CAÑÁS CELEBRÓ EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Villa Cañás conmemoró este jueves el Día de la Independencia con un acto oficial realizado en la Plaza 9 de Julio, organizado de manera conjunta por la Escuela N° 6422 “Gral. Manuel Belgrano” y la Municipalidad.

La ceremonia contó con la participación de integrantes del Gabinete Municipal, autoridades provinciales, concejales, representantes de instituciones locales, autoridades educativas, docentes, alumnos y público en general.

Durante el encuentro se recordó a quienes participaron del proceso que culminó el 9 de julio de 1816 con la Declaración de la Independencia. Las intervenciones realizadas durante el acto pusieron el foco en la importancia histórica de aquella decisión y en la construcción cotidiana de valores como el trabajo, la solidaridad, el compromiso y la participación comunitaria.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el izamiento de la bandera argentina. Participaron el secretario de Vinculación Regional del Gobierno de Santa Fe, Roberto Vergé; el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Cándido Santa Cruz; el presidente del Honorable Concejo Municipal, Guillermo Gallo; la supervisora regional de Educación Primaria, Gabriela Boschi; y la directora de la Escuela N° 6422, Daniela Radulovich.

En su discurso, Cándido Santa Cruz destacó la importancia de mantener vigentes los valores que impulsaron el proceso independentista.

“Cada 9 de Julio recordamos a quienes, en 1816, comprendieron que el futuro de estas tierras dependía de una decisión valiente. Con convicción, diálogo y un objetivo común, dejaron de lado las diferencias para dar un paso histórico: construir una Nación libre, soberana y dueña de su propio destino”, expresó.

El funcionario sostuvo además que la independencia no debe ser entendida solamente como un acontecimiento histórico, sino como un valor que se construye diariamente.

“No es solo un hecho que ocurrió hace más de dos siglos. Es un valor que debemos honrar todos los días con nuestras acciones, con el respeto por los demás, con el compromiso hacia nuestra comunidad y con la responsabilidad de seguir construyendo un país mejor”, señaló.

Santa Cruz también remarcó el valor del trabajo colectivo para enfrentar los desafíos actuales y construir oportunidades para las próximas generaciones.

“Desde cada ciudad, desde cada institución y desde cada familia podemos contribuir a una Argentina más unida, más solidaria y con mayores oportunidades. La independencia también se construye trabajando, educando, produciendo, respetando las diferencias y promoviendo el diálogo como herramienta para encontrar soluciones”, afirmó.

En relación con el ámbito local, expresó: “En Villa Cañás creemos en ese camino. Creemos en el esfuerzo cotidiano, en el compromiso con nuestros vecinos y en la importancia de seguir impulsando el crecimiento de nuestra comunidad con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio”.

El cierre de la jornada estuvo acompañado por una presentación artística de la Agrupación Folklórica “La Gauchito Gil”, junto a docentes y padres, que participaron de una interpretación especialmente preparada para la conmemoración.

De esta manera, Villa Cañás volvió a reunirse en torno a una de las fechas centrales de la historia argentina, en una ceremonia que combinó memoria histórica, participación de la comunidad y expresiones culturales.