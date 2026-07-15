La Selección argentina se enfrentará este miércoles con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en uno de los partidos más esperados de la competencia.

El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, y se disputará en el Atlanta Stadium, conocido como Mercedes-Benz Stadium. El árbitro será el estadounidense Ismail Elfath.

El equipo que consiga la clasificación enfrentará en la final a España, que este martes derrotó 2 a 0 a Francia en la otra semifinal. El partido decisivo se jugará el domingo 19 de julio.

Argentina llega a esta instancia después de superar a Suiza en tiempo suplementario. El equipo dirigido por Lionel Scaloni atravesó una exigente etapa eliminatoria, pero volvió a mostrar capacidad para responder en los momentos decisivos.

Lionel Messi continúa siendo la principal figura del seleccionado nacional. El capitán argentino acumula ocho goles y pelea por quedarse con la Bota de Oro del torneo. Harry Kane y Jude Bellingham, las principales referencias ofensivas de Inglaterra, suman seis tantos cada uno.

La clasificación también representa un desafío histórico para el conjunto inglés. Inglaterra busca disputar su primera final mundialista en 60 años, luego del título obtenido como local en 1966.

En la previa, los entrenadores intentaron quitarle presión a la carga histórica que rodea al enfrentamiento. Scaloni planteó la necesidad de concentrarse únicamente en lo deportivo, mientras que Thomas Tuchel aseguró que su plantel está enfocado en el presente y no en los antecedentes entre ambos países.

La formación argentina todavía no fue confirmada. Scaloni mantiene algunas dudas, especialmente en el lateral derecho y en la conformación del mediocampo.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido

Partido: Argentina–Inglaterra

Instancia: semifinal del Mundial 2026

Día: miércoles 15 de julio

Hora: 16 de Argentina

Estadio: Atlanta Stadium, Mercedes-Benz Stadium

Árbitro: Ismail Elfath

Televisión y streaming: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.