El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Brasil el próximo 25 de julio para respaldar la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, quien competirá en las elecciones previstas para el 4 de octubre.

Durante una entrevista con Radio Now, Milei detalló parte de su agenda internacional y señaló que estará presente en San Pablo durante la presentación de la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

“El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, expresó el mandatario.

La visita marcará una nueva muestra de cercanía política entre Milei y el espacio liderado por la familia Bolsonaro. Flavio Bolsonaro se prepara para competir por la presidencia frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante la misma entrevista, el Presidente también volvió a cuestionar a la oposición en el Congreso. Milei acusó a distintos sectores de impulsar gastos que, según su postura, buscan afectar el programa económico del Gobierno.

“Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vote gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal”, sostuvo.

Además, el mandatario reivindicó los resultados de su gestión y afirmó que los logros económicos fueron alcanzados pese a la resistencia de distintos sectores políticos, periodísticos y empresariales.

La agenda internacional de Milei contempla también un viaje a Perú el 28 de julio para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori y otro a Colombia, el 7 de agosto, por la asunción de Abelardo de la Espriella.

También está prevista una visita a Ecuador para mantener un encuentro con el presidente Daniel Noboa, en el marco de conversaciones por un acuerdo pendiente.

Antes de esos compromisos internacionales, Milei tiene previsto participar de la inauguración de la Exposición Rural 2026, cuya fecha, según relató, fue coordinada con el titular de la entidad, Nicolás Pino.