El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este lunes el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18, que se disputará del 18 al 21 de agosto en el nuevo velódromo techado de Rafaela y servirá como prueba oficial de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, también se anunciaron los detalles de la Copa América C2, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de agosto en el mismo escenario.

En su discurso, Pullaro destacó que el deporte forma parte de una política pública orientada a generar oportunidades y fortalecer la inclusión social.

"Entendimos que el deporte es una política pública trascendental para fomentar valores positivos en toda la sociedad, especialmente en aquellas ciudades y barrios que más sufrieron la violencia", afirmó.

El mandatario sostuvo que, además de las políticas de seguridad y justicia, el Gobierno provincial impulsó acciones para acompañar a jóvenes y familias mediante el deporte. También señaló que la reducción de los índices de violencia permitió avanzar con una fuerte inversión en infraestructura deportiva.

Según explicó, los Juegos Suramericanos no solo dejan nuevos escenarios deportivos, sino también obras urbanas y programas de fortalecimiento para clubes de toda la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso a la práctica deportiva.

Por su parte, el secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti, aseguró que el nuevo velódromo representa una de las obras más importantes construidas para el evento continental y destacó su impacto para el desarrollo del ciclismo.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, afirmó que las inversiones vinculadas a los Juegos Suramericanos están transformando la ciudad tanto por la infraestructura deportiva como por las obras urbanas complementarias.

A su turno, el presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista, Marcelo Lanzi, calificó como "un verdadero privilegio" inaugurar el nuevo velódromo, mientras que el presidente de la Unión Ciclística de la República Argentina (UCRA), Jorge Chica, sostuvo que permitirá reincorporar al país al calendario internacional de la disciplina.

Como parte de la preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el nuevo velódromo recibirá dos competencias de relevancia. Del 18 al 21 de agosto será sede del Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista Sub-18, mientras que los días 22 y 23 de agosto albergará la Copa América C2, con la participación de la Selección Argentina y delegaciones de distintos países del continente.

Estas competencias permitirán evaluar el funcionamiento integral del recinto y consolidarán a Rafaela como una de las sedes principales del evento deportivo internacional.