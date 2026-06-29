Cinco días después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, el Gobierno de ese país confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 1.450, mientras que los heridos ya suman 3.150 y las familias damnificadas alcanzan las 12.721.

El último informe oficial fue dado a conocer por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien detalló además que, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor de 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas de manera directa o indirecta por la catástrofe.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan en las zonas más comprometidas con la participación de 2.624 brigadistas internacionales, acompañados por 137 perros especializados, decenas de vehículos de apoyo y más de 84 toneladas de equipamiento técnico, insumos médicos y material para emergencias.

El operativo reúne equipos provenientes de distintos países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, México, Chile, Colombia, Brasil, Portugal, Turquía, Reino Unido, China y otros, bajo la coordinación de las autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

A la asistencia internacional también se sumó una importante movilización de voluntarios locales. En Caracas, un centro de registro ya contabilizó 7.876 personas inscriptas para colaborar en la remoción de escombros y la distribución de ayuda humanitaria.

Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica debido a la intensa actividad sísmica. Las autoridades informaron que ya se registraron más de 430 réplicas desde el terremoto principal, incluida una de magnitud 4,3 ocurrida durante el domingo, según datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En cuanto a los daños materiales, una evaluación preliminar realizada mediante imágenes satelitales por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima pérdidas cercanas a los 6.700 millones de dólares.

Además, el relevamiento oficial identificó 189 edificios completamente destruidos, 585 con daños parciales, 38 hospitales afectados, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras con daños de consideración.