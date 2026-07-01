México eliminó a Ecuador y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

México dio un paso firme en la Copa Mundial 2026 y volvió a ilusionar a todo su país. El seleccionado dirigido por Javier Aguirre derrotó 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y consiguió la clasificación a los octavos de final del certamen, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El encuentro tuvo un comienzo particular debido a que el inicio se demoró por una tormenta eléctrica que afectó la zona del estadio. Sin embargo, una vez que comenzó el partido, el clima de las más de 80 mil personas presentes empujó al conjunto mexicano desde el primer minuto.

México salió decidido a imponer condiciones con una presión alta, recuperación rápida de la pelota y ataques directos sobre el arco ecuatoriano. Esa intensidad terminó dando resultado a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Julián Quiñones apareció para romper el empate con una definición precisa y desatar el festejo de los hinchas locales.

El gol fortaleció el dominio del "Tri", que encontró mayor tranquilidad para manejar el partido. Minutos más tarde llegó el segundo golpe. Raúl Jiménez culminó una buena acción colectiva y estableció el 2 a 0 antes del descanso, una ventaja que terminó siendo determinante para el desarrollo del encuentro.

Ecuador, conducido por el entrenador argentino Sebastián Beccacece, intentó reaccionar en la segunda mitad con modificaciones ofensivas y mayor presencia en campo rival. Sin embargo, nunca logró generar el volumen de juego necesario para comprometer seriamente a la defensa mexicana.

El arquero Raúl Rangel respondió con seguridad cada vez que fue exigido y el equipo de Javier Aguirre mostró orden, concentración y solidez para sostener la ventaja hasta el pitazo final.

El cierre del encuentro tuvo algunos momentos de tensión. El árbitro recurrió al VAR en una acción sobre el final y Ecuador terminó con diez jugadores tras la expulsión de Piero Hincapié en tiempo agregado, reflejo de la frustración del conjunto sudamericano.

Con el triunfo consumado, México volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo después de varios años y alimentó la ilusión de avanzar a instancias decisivas jugando como anfitrión.

El seleccionado mexicano continúa invicto en el torneo, mantiene el arco en cero en la fase eliminatoria y ahora se prepara para afrontar un desafío aún mayor en los octavos de final. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Por su parte, Ecuador se despidió del Mundial 2026 sin poder alcanzar un hecho histórico. El equipo de Sebastián Beccacece llegaba con expectativas tras una buena fase de grupos, pero no encontró respuestas frente a un rival que aprovechó sus oportunidades y administró con autoridad la ventaja obtenida en el primer tiempo.

La Copa Mundial 2026 sigue su marcha y México mantiene intacta la esperanza de protagonizar una de las mejores campañas de su historia frente a su público.