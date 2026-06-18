El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este jueves una nueva intervención de gran escala en el barrio San Lorenzo de la capital provincial, en el marco de una estrategia destinada a combatir el microtráfico y reducir los niveles de violencia que afectan a la zona.

Durante la madrugada, más de 200 efectivos policiales participaron de 22 allanamientos simultáneos coordinados entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios vinculados a investigaciones por hechos violentos y actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas pertenecientes a una familia con antecedentes delictivos en el sector. Además, los investigadores secuestraron armas de fuego, municiones, estupefacientes, teléfonos celulares, cerca de 50 millones de pesos en efectivo y moneda extranjera.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, destacó que el despliegue se desarrolló con éxito y forma parte de una intervención sostenida para recuperar el control territorial en un barrio afectado por enfrentamientos armados y otros delitos vinculados a organizaciones criminales.

Por su parte, la fiscal Laura Urquiza explicó que las investigaciones están relacionadas con hechos de extrema violencia ocurridos en los últimos meses, entre ellos dos homicidios, una tentativa de homicidio contra un policía, amenazas calificadas y diversos ataques armados.

La directora de la Policía de Investigaciones (PDI), Eva Cainelli, detalló que participaron más de 50 móviles policiales y personal de distintas unidades especiales, incluyendo grupos tácticos y la Sección Canes especializada en la detección de armas y drogas.

Estos procedimientos se suman a una serie de allanamientos realizados días atrás en el mismo barrio, donde fueron detenidas otras cuatro personas y se secuestraron cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, balanzas digitales y equipos de vigilancia.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la continuidad de estos operativos forma parte de una política sostenida orientada a desarticular redes de microtráfico, fortalecer la presencia del Estado en los barrios y avanzar en investigaciones complejas junto a la Justicia.