Pullaro inauguró la renovada Plaza Cristo de las Redes

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la inauguración de las obras de recuperación y puesta en valor de la Plaza Cristo de las Redes, ubicada en el barrio Remanso Valerio de Granadero Baigorria. Se trata de una intervención que busca fortalecer los espacios de encuentro comunitario y mejorar las condiciones urbanas de uno de los sectores históricos de la ciudad.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó que las inversiones realizadas permiten transformar el barrio y brindar mejores condiciones para los vecinos. Además, sostuvo que la recuperación de espacios públicos contribuye tanto a la calidad de vida como al fortalecimiento de la seguridad en la zona.

La remodelación de la plaza incluyó nuevos juegos infantiles, áreas recreativas con mobiliario urbano, espacios para la práctica deportiva, senderos peatonales, trabajos de parquización y la instalación de iluminación pública renovada.

Pullaro también adelantó que la Provincia continuará impulsando proyectos en el sector. Entre ellos, mencionó futuras iniciativas destinadas a generar empleo y potenciar el desarrollo de Granadero Baigorria y el área metropolitana.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el trabajo conjunto entre distintas áreas provinciales y el municipio, y remarcó que las obras tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes del barrio.

En la misma línea, el intendente Adrián Maglia valoró la inversión realizada por la Provincia y señaló que se trata de una respuesta concreta para un sector que durante años permaneció relegado y con escasas intervenciones públicas.

Un plan integral para transformar el barrio

La puesta en valor de la Plaza Cristo de las Redes forma parte de un amplio programa de urbanización que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante en Remanso Valerio junto a la Municipalidad de Granadero Baigorria.

El plan contempla la recuperación de espacios públicos, mejoras en infraestructura sanitaria, obras viales, renovación de accesos peatonales, mejoras habitacionales, construcción de nuevas viviendas y la relocalización de familias que residen en zonas de riesgo.

Para avanzar con estas transformaciones, la Provincia destinó más de 3.900 millones de pesos a obras de infraestructura y recuperación urbana, mientras que las intervenciones habitacionales cuentan con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos.