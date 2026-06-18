Pullaro inauguró la restauración del Monumento a la Bandera

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este miércoles las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, una intervención que había permanecido paralizada durante años bajo la órbita del Gobierno nacional.

La Provincia decidió asumir la ejecución de los trabajos y completarlos con una inversión total superior a los 4.000 millones de pesos. La obra permitió recuperar uno de los símbolos más representativos del país, preservando su valor histórico, arquitectónico y cultural.

Durante el acto, Pullaro destacó la importancia de finalizar una obra que acumulaba más de una década de demoras. “Los argentinos, y particularmente quienes vivimos en esta ciudad, no nos merecíamos tener un obrador instalado año tras año, quitándole belleza y esplendor a esta obra magnífica que nos representa y nos une”, afirmó.

El mandatario también remarcó que la restauración fue posible gracias a una administración eficiente de los recursos públicos. “Cuando los recursos se administran con austeridad, la plata alcanza. En Santa Fe demostramos que se puede gestionar y cumplir con las obras que la gente espera”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la Nación había abandonado el proyecto y que la Provincia tomó la decisión de concluirlo para que el Monumento llegara restaurado a una nueva conmemoración del Día de la Bandera.

La intervención incluyó la restauración integral de la Sala de las Banderas, la recuperación de vitrinas y elementos patrimoniales, trabajos de pintura y conservación, además de la puesta en valor de la llama votiva y numerosas piezas de bronce.

Tras el corte de cintas, alumnos de cuarto grado realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera. En el acto también participaron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, legisladores provinciales y autoridades locales.

Con la finalización de las obras, el Monumento Nacional a la Bandera recuperó su esplendor y vuelve a lucirse como uno de los principales íconos históricos y turísticos de la Argentina.