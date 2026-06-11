Calaianov acompaña lanzamiento de Fondo de Garantías para pymes

El diputado provincial resaltó la importancia del Fogafe para que las pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento sin contar con garantías propias.
 
Regionales11/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El diputado provincial Leo Calaianov estuvo presente en Rosario durante la puesta en marcha del Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe), encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, y los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo.WhatsApp Image 2026-06-11 at 10.10.14

El Fogafe cuenta con un respaldo provincial de $7.500 millones, lo que permite habilitar financiamiento de hasta $30.000 millones. Funciona como aval para las pymes que no poseen garantías suficientes, facilitando que los bancos otorguen los créditos. Esta herramienta se complementa con líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y está destinada a la industria, el comercio, el agro y los servicios.

Calaianov destacó que, en muchos casos, el principal obstáculo para una pyme no es la aprobación del crédito, sino la falta de garantía. “El banco te dice que sí, pero te pide un respaldo que no tenés, y ahí se cae todo. El Fondo de Garantías Santa Fe es la provincia saliéndote de garante”, explicó el diputado.

El legislador anticipó que en las próximas semanas acercará información concreta para que las pymes del sur puedan acceder al programa. “Esto que se puso en marcha tiene que llegar a cada pyme que lo necesita. En eso voy a trabajar”, concluyó.

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