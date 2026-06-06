Alerta amarilla por tormentas en nueve provincias este fin de semana

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo para gran parte del país.
 
País06/06/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

Alerta por tormentas en nueve provincias para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a varias provincias argentinas durante este fin de semana. Aunque el fenómeno comenzará de manera aislada durante la noche del sábado, se espera que el domingo 7 de junio alcance una mayor extensión territorial.

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Según informó el organismo, las tormentas podrían presentar intensidad variable, con algunos núcleos localmente fuertes. Además de abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, se prevé actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

En cuanto a las lluvias, el SMN estimó acumulados entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

Durante la noche del sábado, la alerta alcanza sectores de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Para el domingo, el área afectada se amplía e incluye a San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, el este de Santiago del Estero, el noreste de La Pampa y el noroeste de Buenos Aires.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, mantener limpios desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio en lugares cerrados durante el desarrollo de las tormentas.

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