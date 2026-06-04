Un concejal de San Isidro deberá pagar una indemnización de 12 millones de pesos a una ex compañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual, en un hecho ocurrido en noviembre de 2023 cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito municipal.

Se trata de Alberto Montes, quien en ese momento trabajaba como inspector de tránsito y había sido recientemente electo concejal por La Libertad Avanza.

Según trascendió, una cámara de seguridad registró el momento en que el hombre le dio una palmada en los glúteos a una trabajadora que se encontraba realizando sus tareas. La mujer reaccionó de inmediato, se apartó y le dio un golpe en el rostro.

A raíz de lo sucedido, se inició una denuncia judicial que avanzó tanto en el fuero civil como en el penal. Posteriormente, las partes alcanzaron un acuerdo económico mediante el cual el concejal se comprometió a pagar una compensación de 12 millones de pesos en cuotas escalonadas.

Sin embargo, el acuerdo no pone fin al proceso penal. La causa continúa tramitándose bajo la carátula de abuso sexual en el Juzgado Correccional N° 5. La defensa del edil solicitó el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la Justicia y la decisión fue apelada, por lo que ahora será revisada por una instancia superior.

El caso también generó repercusiones luego de que Montes manifestara que lo ocurrido había sido "un chiste", una declaración que recibió cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales.