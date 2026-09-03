Alumnos de cuarto año de la modalidad Ciencias Sociales y Humanidades de la Escuela Normal Superior N°38 “Domingo F. Sarmiento” de Villa Cañás realizaron una colecta de juguetes y posteriormente entregaron lo reunido a niños que concurren a las salas barriales “Madre Teresa de Calcuta” y “San Héctor Valdivielso Sáez”. La iniciativa fue confirmada también por la Municipalidad de Villa Cañás.

La propuesta tuvo este año una particularidad: además de los juguetes aportados por estudiantes, se incorporaron pequeñas piezas confeccionadas mediante impresión 3D, utilizando los recursos tecnológicos disponibles en la institución.

Guadalupe Sánchez y Sofía Farías, alumnas de cuarto año, visitaron FM Sonic y explicaron cómo se desarrolló la iniciativa.

“Pasamos por los salones a ver si podían traer juguetes para regalar”, relató una de las estudiantes. Según explicaron, una parte importante de las donaciones surgió de los propios integrantes del curso.

Además, dentro del espacio de Tecnología trabajaron junto al profesor Román Olivera en la utilización de una impresora 3D. Entre las piezas producidas hubo pines y pequeñas figuras, como gatos y ositos, que posteriormente fueron incorporados a los obsequios.

Las alumnas estimaron durante la entrevista que lograron reunir más de un centenar de juguetes. La cifra exacta no fue informada en la comunicación oficial de la Municipalidad, por lo que se trata de un dato aportado por las propias protagonistas.

Una vez preparada la donación, los estudiantes acondicionaron y envolvieron los regalos. Luego se trasladaron, acompañados por preceptores, hasta las dos salas barriales para realizar personalmente la entrega.

“Algunos estaban emocionados y otros tenían vergüenza de abrir los regalos”, recordaron sobre la reacción de los chicos.

La Sala Madre Teresa de Calcuta es uno de los espacios socioeducativos municipales de Villa Cañás. Este año cumplió 15 años de funcionamiento y brinda acompañamiento, alimentación, apoyo escolar y actividades a niños y adolescentes de la ciudad.

Por otro lado, las estudiantes señalaron que la intención es que la colecta pueda continuar durante los próximos años y que nuevos cursos mantengan la iniciativa.

En este marco, las jóvenes plantearon también la posibilidad de ampliar futuras campañas para que no solamente participe la comunidad educativa, sino que puedan incorporarse vecinos interesados en colaborar.