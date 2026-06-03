La senadora nacional Patricia Bullrich buscó bajar la tensión interna en La Libertad Avanza y aseguró que “no hay riesgo de fractura” dentro del espacio oficialista.

La declaración se produjo este miércoles 3 de junio, al ingresar a la Cámara alta, luego de que trascendiera que la legisladora había puesto su renuncia a disposición del presidente Javier Milei como jefa del bloque libertario.

El gesto de Bullrich se dio en medio de diferencias políticas dentro del oficialismo, aunque la propia senadora intentó despejar versiones sobre un posible quiebre.

En este marco, la dirigente remarcó que el bloque continúa funcionando y evitó profundizar el conflicto. Su mensaje apuntó a mostrar orden interno en una semana marcada por tensiones en el Senado.