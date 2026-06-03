La Argentina dio un nuevo paso en su estrategia de apertura comercial al presentar formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los bloques económicos más relevantes del mundo. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno durante la Reunión Ministerial de la OCDE que se desarrolla en París.

La solicitud fue entregada al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Todd McClay. El bloque está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, países que en conjunto representan el 13% del Producto Bruto Interno mundial y cerca del 15% del comercio global de bienes.

Según explicaron desde la Cancillería, la incorporación permitiría a la Argentina acceder a un mercado de más de 500 millones de personas, facilitando el comercio, las inversiones y la reducción de barreras arancelarias. Además, el acuerdo establece normas comunes en áreas como servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y legislación laboral.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 las exportaciones argentinas hacia los países del CPTPP alcanzaron los 16.329 millones de dólares, con un saldo comercial favorable superior a los 8.900 millones de dólares. El Gobierno considera que la adhesión podría ampliar esas oportunidades comerciales y fortalecer la inserción internacional del país.

La iniciativa se suma a otras negociaciones impulsadas por la administración de Javier Milei, entre ellas acuerdos comerciales con Canadá, Singapur, Japón y distintos mercados estratégicos, en una agenda orientada a profundizar la apertura económica y la integración con nuevas regiones del mundo.