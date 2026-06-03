El precio internacional del petróleo volvió a operar en alza este miércoles y se acerca nuevamente a la barrera de los US$100 por barril, en un contexto marcado por la falta de resolución de la guerra en Medio Oriente y nuevas declaraciones cruzadas entre las partes.

Según verificó Agencia Noticias Argentinas, el barril de Brent subía cerca de un 2% y se ubicaba en torno a los US$98, manteniendo una escalada sostenida durante los últimos días.

La tensión internacional volvió a poner presión sobre el mercado energético, ya que cualquier prolongación del conflicto puede afectar la oferta global y generar mayor incertidumbre entre los operadores.

En Argentina, esta situación también enciende alertas sobre el precio de los combustibles. Aunque existe un acuerdo para sostener los valores actuales, la persistencia de la suba internacional podría derivar en un nuevo traslado a los surtidores.

Por ahora, el sector petrolero sigue de cerca la evolución del conflicto y las decisiones que puedan tomar las empresas locales en los próximos días.