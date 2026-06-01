Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja en Rufino

La víctima denunció haber recibido un golpe de puño que le provocó una fractura de tabique nasal. El acusado quedó detenido por orden de la Fiscalía.
 
Policiales 01/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 50 años en la ciudad de Rufino, en el marco de una causa por lesiones dolosas graves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por una mujer de 33 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. Según consta en la causa, el hombre le habría propinado un golpe de puño en el rostro que le ocasionó una fractura de tabique nasal.

714765809_18087239450377787_3904291529741644321_nDetenidos y secuestros en operativos de la PDI

El trabajo investigativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino.

De acuerdo con la información oficial, el acusado, identificado por sus iniciales W.D.C., se presentó de manera espontánea en una dependencia policial, donde fue aprehendido por los efectivos actuantes.

Tras la consulta con el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal de turno, Dr. Menéndez, dispuso la formación de causa y ordenó que el hombre permanezca alojado en calidad de detenido mientras avanza la investigación.

La causa es tramitada por la Fiscalía del MPA de Rufino, mientras que la defensa pública quedó a cargo del Dr. Pablo Domínguez.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

LORENA ACOSTA
Regionales05/06/2026
El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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