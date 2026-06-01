Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 50 años en la ciudad de Rufino, en el marco de una causa por lesiones dolosas graves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por una mujer de 33 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. Según consta en la causa, el hombre le habría propinado un golpe de puño en el rostro que le ocasionó una fractura de tabique nasal.

El trabajo investigativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rufino.

De acuerdo con la información oficial, el acusado, identificado por sus iniciales W.D.C., se presentó de manera espontánea en una dependencia policial, donde fue aprehendido por los efectivos actuantes.

Tras la consulta con el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal de turno, Dr. Menéndez, dispuso la formación de causa y ordenó que el hombre permanezca alojado en calidad de detenido mientras avanza la investigación.

La causa es tramitada por la Fiscalía del MPA de Rufino, mientras que la defensa pública quedó a cargo del Dr. Pablo Domínguez.