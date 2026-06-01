La Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante durante el fin de semana una serie de procedimientos en los departamentos General López y Rosario vinculados a causas por amenazas calificadas, robos y comercialización de estupefacientes.



Uno de los operativos fue realizado por personal de la PDI Distrito Venado Tuerto en una vivienda de calle Junín al 3300 de Venado Tuerto. La medida se desarrolló en el marco de una investigación por amenazas calificadas que lleva adelante el fiscal Luis Lagioia.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares y material estupefaciente que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 12,3 gramos. Además, fueron detenidos Brian David G., de 29 años, y Cintia A., de 28.

Por otra parte, agentes del Departamento Operativo de Investigaciones (DOI) Firmat avanzaron en una causa por un robo ocurrido en una fábrica de casillas de la localidad de Miguel Torres. Tras analizar imágenes de cámaras de seguridad y reunir distintos elementos probatorios, se concretó un allanamiento en una vivienda de calle Cullen al 100 de Rosario.

En ese procedimiento se secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la investigación, entre ellas un par de zapatillas y un gorro de lana que serían compatibles con los utilizados durante el hecho investigado.



Además, efectivos del DOI Venado Tuerto realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Lola Mora al 1000, en el marco de una causa por robo calificado por escalamiento y efracción que investiga la fiscal Luciana Del Greco.

Como resultado de este operativo fue detenido Denis Ezequiel S., de 26 años. También se secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que podrían aportar elementos a la investigación.

Todos los procedimientos contaron con la colaboración de grupos operativos e irrupción de las unidades regionales correspondientes. Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).