Dos hombres fueron detenidos en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Alfonsina Storni, en la ciudad de Venado Tuerto.

Según se informó, los delincuentes ingresaron al inmueble por la parte trasera tras escalar un tapial. Una vez dentro del patio, forzaron una puerta de acceso y lograron entrar a la vivienda, de donde sustrajeron teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de valor.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Luciana Del Grecco, quien coordinó distintas medidas para identificar a los responsables del hecho.

La primera detención se concretó el jueves, mientras que el sábado se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a otros sospechosos, entre ellos un menor de edad y un hombre mayor.

De acuerdo con la información judicial, uno de los detenidos será imputado por el delito de encubrimiento. Además, trascendió que ambos mayores de edad cuentan con antecedentes penales y uno de ellos había recuperado la libertad a fines de 2025.

Un elemento clave para el avance de la causa fue el análisis de imágenes obtenidas por la Central de Monitoreo Municipal y por cámaras de seguridad privadas pertenecientes a vecinos del sector. Ese material permitió reconstruir movimientos, identificar a los sospechosos y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Denis S., conocido como "Melón", y Federico R.