Aumentos de junio: qué rubros suben este mes

Con el inicio de junio entran en vigencia nuevos incrementos en distintos sectores de la economía. Alquileres, transporte, combustibles, salud y servicios públicos tendrán ajustes que impactarán en el bolsillo de los argentinos.
Economía31/05/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

El comienzo de junio trae una nueva serie de aumentos en distintos rubros de la economía. Los incrementos alcanzan a alquileres, transporte público, combustibles, colegios privados, prepagas y servicios públicos, entre otros sectores.

En materia de alquileres, los contratos que aún se encuentran bajo la antigua Ley de Alquileres tendrán una actualización anual del 78%. Además, los acuerdos con ajustes trimestrales también registrarán subas cercanas al 9%, de acuerdo con la inflación acumulada de los últimos meses.

Por otro lado, desde junio aumentan los boletos de colectivos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con incrementos que rondan entre el 4,6% y el 4,8%. También subirán las tarifas del subte y, desde el 15 de junio, las líneas nacionales del AMBA aplicarán un nuevo ajuste. Los trenes metropolitanos tendrán un incremento adicional del 15%.

Los peajes en las autopistas porteñas también registrarán aumentos, mientras que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) actualizará sus valores tanto en Ciudad como en Provincia de Buenos Aires.

A su vez, se espera una nueva suba en los combustibles debido a la actualización parcial de impuestos. En educación, los colegios privados con aporte estatal aplicarán aumentos en sus cuotas, mientras que las empresas de medicina prepaga ajustarán sus planes entre un 2,6% y un 2,9%, según cada compañía.

En cuanto a los servicios públicos, las facturas de electricidad, gas y agua volverán a actualizarse durante junio. En el caso del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento será del 3%.

Con este escenario, junio comienza con una nueva presión sobre los gastos de los hogares, en un contexto donde los aumentos continúan impactando sobre el costo de vida.

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