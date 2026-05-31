Corsalini recorrió experiencias comunitarias en San Jerónimo

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, continúa recorriendo distintos departamentos de la provincia de Santa Fe con el objetivo de conocer experiencias de gestión local y comunitaria que puedan ser replicadas en otras localidades.

En esta oportunidad, la recorrida se desarrolló en el departamento San Jerónimo, donde visitó Desvío a la Raíz, en la localidad de Desvío Arijón, y también la localidad de San Fabián.

“La comunidad organizada es la mejor manera de construir experiencias de desarrollo local y regional”, expresó Corsalini durante la actividad.

El intendente estuvo acompañado por Osvaldo Lombardi, intendente de Arocena; Pablo Giorgis, intendente de Santa Isabel; y los exintendentes de Gálvez y Acebal, Mario Fissore y Daniel Siliano, respectivamente.

En ese marco, Corsalini remarcó que Santa Fe cuenta con experiencias de gobernanza exitosas construidas desde la comunidad. Según señaló, el desafío es poder ampliar y fortalecer esos proyectos en distintos puntos del territorio provincial.

“Nuestra provincia cuenta con experiencias de gobernanza exitosa construidas desde la comunidad, el desafío es poder amplificar estos emprendimientos”, afirmó.

Además, el intendente de Pérez planteó la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios en un contexto complejo. “Estamos en un momento en el que muchos piensan en lo individual, tenemos que construir un sentido común, un bien común”, sostuvo.

Por último, Corsalini señaló que la provincia atraviesa no solo una crisis económica, sino también social, y destacó la importancia de la cooperación entre vecinos, instituciones y gobiernos locales para salir adelante.