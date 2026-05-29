Rosario: desbaratan banda vinculada a robos de autos

Tres personas fueron aprehendidas en allanamientos realizados por la PDI. Secuestraron herramientas, autopartes, municiones y diversos elementos cuya procedencia es investigada.
 
Santa Fe29/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevó adelante este jueves una serie de procedimientos en la zona oeste de Rosario que culminaron con la aprehensión de tres personas y el secuestro de una gran cantidad de elementos vinculados a una causa por robo agravado.2026-05-29NID_286154O_8

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Automotores y permitió localizar un Volkswagen Polo que tenía pedido de secuestro activo. Según indicaron los investigadores, el vehículo estaría relacionado con distintos hechos delictivos vinculados al robo de ruedas, autopartes y pertenencias sustraídas de automóviles mediante cerraduras forzadas.2026-05-29NID_286154O_6

El rodado fue hallado en inmediaciones de Ocampo al 6500, donde los efectivos aprehendieron a un hombre de 41 años y a una mujer de 20 años. A partir de este procedimiento se realizó un allanamiento en una vivienda de la misma zona.

Durante la requisa, los agentes secuestraron una importante cantidad de herramientas presuntamente utilizadas para cometer los robos, entre ellas llaves cruz, gatos hidráulicos, amoladoras, corta pernos e infladores eléctricos. También encontraron dispositivos adaptados para vulnerar cerraduras de vehículos.

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Además, fueron incautados teléfonos celulares, equipos electrónicos, accesorios automotores, herramientas, un carrito de golf, palos de golf, estuches con raquetas de tenis y otros objetos cuya procedencia será determinada en el marco de la investigación. Entre los elementos hallados también había municiones calibre 9 milímetros.2026-05-29NID_286154O_1

Las tareas investigativas continuaron y permitieron establecer una posible conexión con otro domicilio ubicado en calle 6 de Diciembre al 7200. Allí se concretó un segundo allanamiento que terminó con la aprehensión de un hombre de 32 años.2026-05-29NID_286154O_5

En ese lugar se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, herramientas y parches identificatorios pertenecientes a fuerzas policiales. De acuerdo con la investigación, estos elementos estarían relacionados con un robo calificado sufrido tiempo atrás por un efectivo policial, a quien le habían sustraído pertenencias personales y documentación institucional.

La causa es investigada por la Fiscalía de Personas No Individualizadas del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Carlos Covani. Los elementos secuestrados serán sometidos a distintos peritajes para determinar su origen y su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Desde la PDI informaron que las personas que hayan sido víctimas de robos podrán acercarse a la sede ubicada en Lamadrid y Las Heras, en Rosario, para reconocer los objetos recuperados y gestionar su restitución presentando la documentación correspondiente.

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