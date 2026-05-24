Un joven de 23 años fue trasladado a sede policial durante la madrugada de este sábado tras un episodio ocurrido frente a un bar ubicado sobre calle Runciman, en la ciudad de Venado Tuerto.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron luego de ser alertados sobre una pelea que se desarrollaba alrededor de las 4:30 de la madrugada.

De acuerdo con el relato de un empleado de seguridad del lugar, mientras intentaba intervenir para controlar la situación entre dos hombres, uno de los involucrados habría reaccionado pateando su motocicleta, que estaba estacionada sobre la vereda.

Como consecuencia, el vehículo sufrió daños materiales en distintos sectores, entre ellos los plásticos de la pechera y la óptica.

La víctima logró retener al presunto responsable hasta la llegada del personal policial, que posteriormente identificó y trasladó al joven a la dependencia correspondiente.

En este marco, la fiscalía dispuso la notificación de una causa por daño y además ordenó una medida de prohibición de acercamiento.