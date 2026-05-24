Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Firmat en el marco de una investigación por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, tenencia ilegítima de arma y presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Barrio Consorcio, bajo una orden judicial. Para concretar el ingreso al inmueble, los efectivos contaron con el apoyo del Grupo Táctico de la Unidad Regional VIII y, según indicaron fuentes oficiales, el operativo se desarrolló sin incidentes.

Durante la requisa del domicilio, los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares, una tarjeta SIM, 17 envoltorios de nylon con un total de 23,7 gramos de marihuana, una balanza digital, dinero en efectivo y recortes de nylon con vestigios de una sustancia blanquecina.

La intervención estuvo a cargo del Departamento Operativo Región III de la PDI. Como resultado del procedimiento, fueron detenidos Ulises Sebastián L., de 20 años, y un adolescente de 17 años identificado como J.S.C.

Por disposición de la fiscal Vanina Servidio Pozzi, el joven de 20 años quedó detenido por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, siendo trasladado a la Comisaría 13ª de Firmat.

En tanto, la fiscal de menores Florencia Schiappa Pietra dispuso que el adolescente sea trasladado junto a su progenitora a la misma dependencia policial, también acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.