En un nuevo capítulo del ciclo "Contando Historias", Carlos Rabasa y Jorge Veyñ volvieron a abrir las puertas de la memoria para reconstruir parte de la historia de Campo Quirno, un lugar cargado de recuerdos, personajes y anécdotas que marcaron a varias generaciones.

Durante la charla, Jorge Veyñ repasó sus orígenes y recordó su infancia en el lugar donde nació junto a su familia. También hizo referencia a la antigua escuela de Campo Quirno, sus maestros y las experiencias que compartió durante aquellos años.

A lo largo del programa aparecieron historias sobre familias tradicionales de la zona, antiguos propietarios rurales y personajes que dejaron huella. Además, surgieron relatos vinculados a la música y a figuras reconocidas como Jacinto Elisei y Euterio Pigliapoco, protagonistas de distintas etapas culturales de la región.

Uno de los momentos más recordados fue la anécdota del entierro de Antonio Kegla. Según relató Veyñ, una fuerte tormenta de Santa Rosa sorprendió a quienes participaban del cortejo, provocando que algunos caballos escaparan y retrasaran el entierro durante casi dos horas.

El episodio también incluyó historias sobre antiguos boliches rurales, familias históricas y distintos hechos que formaron parte de la identidad de Campo Quirno. El programa cerró con la invitación a continuar el recorrido histórico en futuras emisiones.