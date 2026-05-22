El Gobierno de Santa Fe expresó este jueves su preocupación por la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación sobre modificaciones al régimen de subsidios al gas por Zona Fría. Desde la administración provincial sostienen que la medida podría generar un impacto directo sobre las familias y el sector productivo.

La vocera provincial Virginia Coudannes cuestionó los cambios impulsados a nivel nacional y aseguró que la iniciativa vuelve a trasladar los costos energéticos a los usuarios. “Este aumento nacional del gas vuelve a poner los costos sobre las familias y las industrias, otra vez”, afirmó.

Además, remarcó que las provincias del interior podrían ser las más afectadas por el nuevo esquema. En ese sentido, indicó que la discusión no se limita únicamente a las tarifas domiciliarias, sino que también alcanza a la competitividad industrial y al desarrollo económico regional.

“Hay que discutir una política energética que contemple las realidades productivas del interior”, señaló la funcionaria, quien también manifestó preocupación por el efecto que estas decisiones podrían tener sobre la actividad económica santafesina.

En este marco, desde el Ejecutivo provincial contrastaron la situación con la política energética que lleva adelante Santa Fe. Coudannes destacó que la Provincia impulsa un plan de infraestructura con seis gasoductos destinados a ampliar el acceso al gas natural en distintas localidades.

Según detalló, las obras contemplan una extensión total de 610 kilómetros y permitirán llegar a 266 industrias, conectar a 45 localidades y beneficiar a más de 120.000 santafesinos.

Por último, desde la Provincia sostuvieron que la energía debe convertirse en una herramienta para el crecimiento y remarcaron que las inversiones en infraestructura buscan potenciar el desarrollo económico y productivo del territorio santafesino.