El Gobierno de Santa Fe continúa con los trabajos de ensanche de tres puentes sobre la Ruta Provincial Nº 4, en el tramo comprendido entre las localidades de Elisa y San Cristóbal. La obra ya alcanzó un avance general del 70 % y busca eliminar uno de los principales puntos críticos del corredor vial.

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea sobre los puentes ubicados sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II. La intervención permitirá ampliar el ancho total de las estructuras hasta los 14,60 metros, mientras que la calzada pasará de 5,50 a 7,30 metros.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que estos puentes eran el último obstáculo para completar la modernización de la Ruta 4.

"Estos puentes son el eslabón que faltaba para que la Ruta 4 funcione como un corredor moderno de punta a punta. No tiene sentido repavimentar kilómetros y kilómetros si los puentes siguen siendo el cuello de botella", afirmó.

Además, sostuvo que la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue ejecutar las tres ampliaciones en una única obra para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes provocados por el escaso ancho de las estructuras existentes.

Enrico también remarcó que la Provincia mantiene un plan de construcción y ampliación de puentes en distintos puntos del territorio santafesino financiado con recursos propios.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que cada puente presenta un grado de avance diferente, aunque los trabajos se ejecutan en forma paralela.

Actualmente, el puente sobre el arroyo San Antonio es el más avanzado, con un 90 % de ejecución. El puente sobre Capivara II alcanza un 85 %, mientras que Capivara I registra un avance del 40 %.

Además del ensanche de las estructuras, la obra incluye la reconstrucción de los accesos con nuevas capas de base y pavimento para garantizar una mayor durabilidad y mejores condiciones de circulación.

Los trabajos son ejecutados por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Mundo Construcciones S.A. y Rovial S.A., con una inversión provincial actualizada que supera los 13.000 millones de pesos.