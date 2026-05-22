Santa Fe incorpora la Marcha San Lorenzo a sus actos oficiales

El Senado provincial aprobó la iniciativa impulsada por Sofía Galnares. La marcha deberá interpretarse junto al Himno Nacional en ceremonias públicas.
 
Santa Fe22/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Senado de Santa Fe convirtió en ley el proyecto impulsado por la diputada provincial Sofía Galnares para que la Marcha “San Lorenzo” sea incorporada de manera obligatoria en todos los actos oficiales de la provincia.

La nueva norma establece que la emblemática composición patriótica deberá interpretarse junto al Himno Nacional Argentino en fechas patrias y ceremonias públicas realizadas en territorio santafesino.chiarella_galnares

La iniciativa busca reconocer el origen provincial de la marcha, compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en Venado Tuerto y oficializada por el Ejército Argentino en 1902. Más tarde, Carlos Benielli le incorporó la letra.

Galnares destacó que la ley representa “un reconocimiento a nuestra historia y a nuestra identidad santafesina”, y remarcó que la marcha conmemora el Combate de San Lorenzo, la única batalla que libró San Martín en suelo argentino.

El proyecto contó con el acompañamiento del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y con aportes de referentes de la historia, la música y la cultura.

Además de ordenar el protocolo oficial, la legisladora señaló que la norma también busca funcionar como una herramienta educativa para transmitir valores históricos y fortalecer el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones.

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