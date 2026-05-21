El presidente Javier Milei reaccionó este jueves a los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y celebró el crecimiento registrado en la actividad económica durante marzo.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió una publicación del ministro de Economía Luis Caputo y escribió: “Actividad volando”, en referencia a los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Según informó Caputo, el EMAE registró una suba del 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y un crecimiento del 5,5% en comparación con marzo de 2025. Además, explicó que el indicador acumuló un incremento del 0,5% respecto a diciembre de 2025 y alcanzó un nuevo máximo histórico.

En ese marco, el ministro destacó que 14 de los 15 sectores relevados presentaron mejoras interanuales. Entre los rubros que mostraron un desempeño destacado aparecieron Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+17,9%), Explotación de Minas y Canteras (+16,3%), Industria Manufacturera (+4,6%) y Transporte y Comunicaciones (+4,7%).

Además, el agro se ubicó como el sector con mayor incidencia positiva sobre el índice general, acompañado por la industria y la actividad minera, que entre los tres aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual.

Por otro lado, la única actividad que registró una caída fue Administración Pública y Defensa, que presentó una baja del 1,2% interanual.