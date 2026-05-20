Josefina Rosas habló en FM Sonic sobre el impacto del celular en los jóvenes

La alumna Josefina Rosas analizó junto a Oscar A. Canavese cómo el celular y las redes sociales influyen en la vida cotidiana de los adolescentes.
 
Sonic Tv20/05/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

En una nueva mañana de programación de FM Sonic, Josefina Rosas, alumna y pasante del Colegio San José, compartió una conversación junto al conductor Oscar A. Canavese sobre una temática que atraviesa a gran parte de los adolescentes: la relación entre la tecnología, las redes sociales y los vínculos cotidianos.

La charla giró alrededor de una realidad que, según explicó la joven, se repite cada vez con mayor frecuencia: reuniones entre amigos donde la interacción cara a cara queda desplazada por las pantallas. Josefina comentó que muchas veces los encuentros terminan compartiéndose con personas físicamente presentes, pero emocionalmente conectadas a sus celulares.

Durante el intercambio, también se abordó el uso de los teléfonos dentro del ámbito escolar. La estudiante señaló que los dispositivos pueden transformarse en herramientas útiles para actividades como la edición de contenidos o trabajos escolares, aunque reconoció que también suelen convertirse en una fuente permanente de distracción.

Por otro lado, el diálogo avanzó sobre el rol que hoy ocupan plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat en las nuevas generaciones. Josefina explicó cómo muchos adolescentes interpretan gestos digitales como un "like", una historia o incluso una forma particular de responder mensajes, situaciones que terminan teniendo peso en las relaciones personales.

Oscar A. Canavese aportó además su mirada desde la experiencia laboral y planteó la necesidad de aprender a desconectarse en determinados momentos. Durante la conversación remarcó que las notificaciones y el consumo permanente de contenido generan una especie de dependencia que dificulta cortar con el uso del teléfono.

La joven también destacó que existen adolescentes que comenzaron a establecer límites en el tiempo de uso de las aplicaciones y consideró que encontrar un equilibrio puede resultar positivo para recuperar otros espacios y experiencias fuera de las pantallas.

La participación de Josefina forma parte de las pasantías que estudiantes del Colegio San José realizan junto al equipo de FM Sonic y Sonic TV, donde además desarrollan proyectos, entrevistas y producciones propias.

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