Villa Cañás recibirá el tercer Torneo de Bolitas

El evento se realizará el próximo lunes 25 de mayo en el Prado Español y contará con categorías para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
 
Villa Cañás20/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El próximo lunes 25 de mayo se llevará adelante en Villa Cañás el tercer Torneo Provincial de Bolitas, una propuesta organizada por el Ente Cultural Santafesino junto con la Municipalidad local, a través de la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes.

La competencia se desarrollará en el predio del Prado Español desde las 14 horas y reunirá participantes de distintas edades en una jornada que busca recuperar y fortalecer uno de los juegos tradicionales más populares.WhatsApp Image 2026-05-20 at 11.20.33

El certamen, en su instancia local, estará dividido en diferentes categorías: niños de 8 a 12 años, adolescentes de 13 a 15 años, jóvenes de 16 a 30 años y adultos desde los 31 años en adelante.

Según indicaron desde la organización, las personas interesadas en participar podrán inscribirse el mismo día del evento directamente en el predio, sin necesidad de una inscripción previa.

Además de la actividad deportiva y recreativa, la jornada contará con la participación de emprendedores de Villa Cañás, quienes estarán presentes con puestos de venta de tortas y productos para acompañar el encuentro.

La propuesta apunta a generar un espacio de participación familiar y comunitaria, promoviendo juegos tradicionales que siguen formando parte de la identidad cultural de distintas generaciones.

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