Durante una nueva edición de Sonic TV, el concejal Guillermo Poli participó de una entrevista con Oscar Andrés Canavese, donde realizó un repaso de los temas tratados en la última sesión del Concejo Municipal y anticipó algunos de los proyectos que actualmente se encuentran en análisis.

Uno de los puntos abordados fue la insistencia del bloque en obtener respuestas a distintas minutas de comunicación presentadas anteriormente. Poli indicó que existen varios pedidos realizados durante 2025 que todavía no obtuvieron respuesta formal, entre ellos consultas vinculadas a la situación de plantas de silos, controles ambientales, pulverizaciones y utilización de fondos destinados a obras públicas.

Además, cuestionó la falta de publicación de determinados actos administrativos y sostuvo que el acceso a la información resulta necesario para el trabajo legislativo y para mantener informada a la comunidad.

Otro de los proyectos destacados fue una iniciativa relacionada con propiedades y terrenos en estado de abandono. Según explicó, la propuesta busca establecer herramientas legales y procedimientos para que el Ejecutivo pueda intervenir en situaciones vinculadas a terrenos abandonados, construcciones paralizadas y espacios deteriorados que afectan la imagen urbana.

En ese marco, también señaló que la iniciativa incorpora cuestiones vinculadas a vehículos y maquinarias abandonadas en la vía pública o en determinados espacios, buscando establecer mecanismos claros de actuación.

Otro tema que generó análisis fue una modificación a una ordenanza sobre obras cloacales. Poli cuestionó la posibilidad de que un contribuyente vuelva a afrontar el costo de una obra ya abonada en casos donde un terreno sea subdividido posteriormente.

Por otra parte, destacó el acompañamiento a proyectos vinculados con programas de prevención destinados a jóvenes y también a iniciativas orientadas al ordenamiento y planificación del arbolado público, buscando brindar herramientas para una mejor organización urbana a futuro.

Sobre el trabajo cotidiano, el concejal sostuvo que continúa manteniendo reuniones permanentes con vecinos e instituciones locales para canalizar inquietudes relacionadas con servicios, mantenimiento y distintas necesidades barriales.