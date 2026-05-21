En una entrevista realizada en Sonic TV con Oscar A. Canavese, el profesor de Educación Física y entrenador Santiago Duarte compartió conceptos vinculados a la actividad física, el entrenamiento y los hábitos saludables, además de exponer su visión sobre cómo debe encararse el ejercicio físico a largo plazo.

Duarte, quien trabaja en el gimnasio del Club Sportsman y desarrolla proyectos deportivos con jóvenes de la región, marcó una primera diferencia que consideró fundamental: actividad física y entrenamiento no significan lo mismo.

Según explicó, la actividad física puede incluir múltiples acciones como correr, andar en bicicleta, nadar o concurrir a un gimnasio. Sin embargo, indicó que el entrenamiento requiere una planificación específica, objetivos definidos y una estructura diseñada para alcanzar metas determinadas.

El entrenador señaló además que los procesos deportivos demandan tiempo y organización. Como ejemplo, contó el trabajo que realizan junto a Enzo con categorías formativas de básquet, donde jóvenes de Sub-13 y Sub-15 realizan entrenamientos grupales orientados a desarrollar movilidad, estabilidad y técnicas de fuerza pensando en su futuro deportivo.

Durante la charla también habló sobre un fenómeno que observa actualmente: el crecimiento de personas que concurren a gimnasios.

Duarte aseguró que luego de la pandemia percibió un aumento significativo de asistentes y consideró que muchas personas comenzaron a darle mayor importancia al movimiento y la actividad física después de experimentar períodos de aislamiento.

No obstante, sostuvo que muchas veces el principal objetivo sigue siendo estético y planteó una mirada distinta sobre el entrenamiento.

Según explicó, a partir de los 30 o 35 años puede comenzar a aparecer la sarcopenia, una pérdida progresiva de masa muscular relacionada con el envejecimiento y el sedentarismo. En ese sentido sostuvo que conservar masa muscular es un indicador importante para la salud.

Además, remarcó que el descanso, la alimentación y la constancia cumplen un rol tan importante como el entrenamiento en sí mismo. También describió un método que aplica en su gimnasio denominado “plan de hábito”, donde propone realizar 21 sesiones consecutivas para consolidar la rutina y generar un compromiso sostenido con la actividad física.

Sobre quienes postergan constantemente el inicio de una actividad, Duarte fue claro: consideró que la principal barrera suele estar en la decisión personal y no en las circunstancias externas.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la relación entre estética y salud, afirmando que cuando existe entrenamiento, descanso y alimentación adecuada, los cambios físicos aparecen como una consecuencia y no como el objetivo principal.