River busca sellar su clasificación ante Bragantino

El Millonario recibirá este miércoles al equipo brasileño en el Monumental, con la chance de asegurarse el primer lugar del Grupo H y avanzar directo a octavos.
 
Deportes20/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

River tendrá este miércoles una noche clave por la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet recibirá a Bragantino de Brasil en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo H.

El encuentro será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera y contará con Christian Ferreyra, también de Uruguay, a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de DSports, mientras que el partido también podrá seguirse por DGO.

River llega como líder de la zona con 10 puntos, cuatro por encima de Bragantino y Carabobo, sus escoltas. Por eso, una victoria le permitirá asegurarse el primer puesto del grupo y la clasificación directa a los octavos de final.

El Millonario también podría quedar primero con una fecha de anticipación si empata y Carabobo no logra ganarle a Blooming en Bolivia. De todos modos, el objetivo principal será resolver la clasificación en casa y evitar depender de otros resultados.

Para este compromiso, Coudet apostaría por una formación alternativa, teniendo en cuenta que el fin de semana River afrontará la final del Torneo Apertura, luego de superar a Rosario Central por 1 a 0 con gol de penal de Facundo Colidio.

Del otro lado estará Bragantino, que llega con la necesidad de sumar para mantenerse con chances firmes de clasificación. El equipo brasileño definirá su futuro en la última fecha, cuando reciba a Carabobo en un duelo directo.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Ulises Giménez o Agustín Obregón, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Henry Mosquera e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

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