El mercado cambiario inició la jornada de este miércoles 20 de mayo con nuevas referencias para las distintas cotizaciones del dólar en la Argentina.

En el caso del dólar oficial, la cotización en el Banco Nación abrió a $1.367,59 para la compra y $1.418,66 para la venta. Mientras tanto, el dólar mayorista comenzó la rueda en $1.389 para la compra y $1.398 para la venta.

Por otro lado, el dólar blue se ubicó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, manteniéndose como una de las referencias más observadas por quienes siguen el comportamiento del mercado informal.

En tanto, las alternativas financieras mostraron los siguientes valores: el dólar MEP cotizó a $1.433,99 y el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.490,48.

Además, el dólar tarjeta, utilizado para consumos y servicios en el exterior, se posicionó en $1.846 para la venta.

Los valores pueden presentar modificaciones durante el transcurso de la jornada según la dinámica del mercado y la actividad financiera.