En una nueva edición del micro de salud realizado en los estudios de FM Sonic, Miriam Romero y Myrian Dillon visitaron el programa conducido por Oscar Andrés Canavese para abordar distintos temas vinculados con la prevención sanitaria, especialmente en una época marcada por las bajas temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias.

Durante la entrevista, las profesionales remarcaron la importancia de las campañas de vacunación y recordaron que aún se encuentran disponibles vacunas destinadas a afiliados de PAMI y personas que forman parte de grupos de riesgo. Además, señalaron que también continúan aplicándose vacunas contra la neumonía, fundamentales durante la temporada de frío.

Uno de los temas centrales de la charla estuvo relacionado con el hantavirus, una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres conocidos como ratones colilargos. Las farmacéuticas explicaron que la enfermedad volvió a instalarse en la agenda sanitaria tras conocerse recientemente distintos casos confirmados vinculados a una cepa específica detectada en la región sur del país.

Según detallaron, el contagio ocurre principalmente mediante la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o excrementos de roedores infectados. En ese sentido, recomendaron ventilar durante al menos media hora espacios cerrados como galpones, casas deshabitadas o depósitos antes de limpiarlos. También aconsejaron humedecer previamente las superficies con agua y lavandina, evitar barrer en seco y utilizar protección adecuada como guantes y barbijos.

Además, explicaron que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades virales, ya que suelen presentarse con fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general. Sin embargo, advirtieron que el cuadro puede evolucionar rápidamente y generar complicaciones respiratorias severas, por lo que insistieron en consultar de inmediato ante cualquier síntoma compatible después de haber estado expuesto a ambientes de riesgo.

Otro de los puntos destacados fue el valor social de la vacunación. Durante el diálogo remarcaron que vacunarse no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a las personas que forman parte de su entorno, especialmente adultos mayores o pacientes inmunosuprimidos. “Es un acto de amor”, señalaron durante la entrevista.