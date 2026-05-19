En una entrevista realizada en Sonic TV por Oscar Andrés Canavese, Patricia Rodríguez compartió una extensa charla cargada de recuerdos, emociones y experiencias construidas durante más de treinta años de trabajo dentro del ámbito de la salud. La enfermera repasó su recorrido profesional, recordó cómo comenzó su vocación y analizó los cambios que se produjeron en el sistema sanitario a lo largo de las últimas décadas.

Durante la conversación, Patricia explicó que el vínculo con la enfermería comenzó cuando todavía era una niña. Recordó que junto a una amiga pasaban largas horas jugando a recrear situaciones vinculadas a la medicina, utilizando materiales y elementos relacionados con la atención sanitaria. Lo que en aquel momento parecía un juego terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una verdadera vocación.

Sin embargo, aclaró que llegar a estudiar no fue algo sencillo. Comentó que años atrás las oportunidades eran muy distintas a las actuales y que las dificultades económicas y familiares hacían mucho más complicado acceder a una carrera.

“En aquella época era diferente. Terminabas la escuela y muchas veces quedabas ahí”, recordó al hacer referencia a las escasas posibilidades que existían para muchos jóvenes de continuar estudiando.

Con el tiempo pudo comenzar su formación y dar los primeros pasos como auxiliar de enfermería. A partir de allí inició un recorrido que terminaría transformándose en una profesión desarrollada durante más de tres décadas.

Durante la entrevista también repasó las diferencias entre la realidad sanitaria de otros tiempos y la actualidad.

Rodríguez recordó que Villa Cañás vivía años atrás una realidad completamente distinta en materia de salud, con varios sanatorios funcionando y una importante actividad médica local.

“Había cinco sanatorios, se hacían cirugías y había muchísimo movimiento”, recordó al explicar que muchas prácticas y tratamientos se resolvían dentro de la propia ciudad.

Según señaló, el paso del tiempo fue modificando esa realidad y actualmente gran parte de la atención y las derivaciones terminan realizándose en otras localidades, principalmente Venado Tuerto.

En ese sentido sostuvo que sería importante recuperar espacios locales que permitan resolver determinadas situaciones médicas sin necesidad de viajar.

Además, recordó que el trabajo cotidiano dentro de la enfermería también era completamente diferente.

Muchos procedimientos que hoy se realizan mediante tecnología o equipamiento específico, años atrás requerían observación, experiencia y controles manuales.

Desde la toma de signos vitales hasta distintas prácticas médicas, gran parte del trabajo dependía directamente de la preparación y la capacidad de observación del personal.

También recordó a profesionales y médicos que marcaron su formación y que fueron fundamentales en sus primeros años laborales.

Según explicó, existía una fuerte exigencia y un aprendizaje permanente que formaba parte del trabajo cotidiano.

“Te corregían todo. Aprendías o aprendías”, señaló entre risas al recordar aquellos años de formación y práctica constante.

Por otro lado, Patricia habló sobre uno de los aspectos que considera centrales dentro de la profesión: el vínculo humano con las personas.

Explicó que siempre intentó ponerse en el lugar de cada paciente y entender que detrás de una consulta existe alguien atravesando un momento difícil.

Para ella, la empatía y el compromiso muchas veces resultan tan importantes como cualquier recurso o herramienta médica.

Durante la charla también hizo referencia a las nuevas generaciones y aclaró que los cambios en las formas de trabajo no necesariamente representan una diferencia entre buenos y malos profesionales, sino distintas maneras de abordar una tarea que exige responsabilidad diaria.

Ya jubilada, Patricia continúa ligada a la actividad y asegura que seguir trabajando responde a algo que va mucho más allá de una cuestión económica.

Después de tantos años, considera que la enfermería se convirtió en una parte inseparable de su vida.

Además recordó que a lo largo de su carrera tuvo la posibilidad de acompañar nacimientos, despedidas, situaciones críticas y momentos profundamente importantes para muchas familias.

Experiencias que, según expresó, dejan una huella difícil de explicar.

Hacia el cierre de la entrevista dejó una frase que resumió su recorrido profesional y emocional:

"La enfermería para mí es mi vida entera".