El Gobierno de Santa Fe llevó adelante dos conferencias sobre violencias digitales contra niñas, niños y adolescentes, en el marco del Programa de Educación Digital que impulsa el Ministerio de Educación provincial.

Las actividades se realizaron en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”, en la ciudad de Santa Fe, y en el Teatro La Comedia, en Rosario. En total, participaron 1.500 directivos, docentes, supervisores escolares y familias de distintos puntos de la provincia.

Durante los encuentros se abordaron problemáticas actuales vinculadas al grooming, la desinformación, las noticias falsas y el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial. En Rosario, la charla contó además con la moderación del psiquiatra Lucas Raspall.

El ministro de Educación, José Goity, sostuvo que la escuela tiene un rol clave frente a los desafíos sociales actuales, aunque remarcó que no puede actuar de manera aislada. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las familias, las organizaciones sociales y las instituciones especializadas.

Además, el funcionario destacó que la Provincia impulsa una estrategia transversal de formación digital, con el objetivo de que los docentes cuenten con herramientas para comprender el mundo digital, aprovechar sus posibilidades y detectar los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, explicó que estas actividades forman parte de un programa integral orientado a promover un uso crítico, responsable y seguro de las tecnologías. También señaló que la convocatoria reflejó el interés de la comunidad educativa por una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Las conferencias estuvieron a cargo de Hernán Navarro, director de Grooming Argentina, quien valoró la participación registrada en Santa Fe y Rosario. Según indicó, el desafío actual es construir una mirada colectiva sobre el entorno digital para acompañar a las infancias y adolescencias frente a distintas formas de violencia.

Navarro remarcó que hoy la violencia no solo se expresa en el plano físico, sino también en los espacios digitales. Por eso, consideró fundamental generar ámbitos de formación y prevención para que docentes y familias sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Finalmente, Lucas Raspall subrayó la importancia del diálogo familiar. El psiquiatra señaló que la conversación entre padres e hijos sigue siendo una herramienta central para promover un uso creativo, seguro y responsable de la tecnología.